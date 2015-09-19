Игроки российских клубов не попали в символическую сборную первого тура ЛЕ

Игроки российских «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» не вошли в символическую сборную первого тура группового турнира Лиги Европы. Лучшим футболистом признан нападающий сербского «Партизана» Абубакар Умару.
Символическая сборная первого тура группового этапа ЛЕ: Томаш Кошицки («Астерас»), Жоэль Матип («Шальке»), Бенджамен Менди («Марсель»), Фабиу Коэнтрау («Монако»), Сон Хюнь Мин («Тоттенхэм»), Дрис Мертенс («Наполи»), Хосе Эрнесто Соса («Бешикташ»), Пак Чжу Ху («Боруссия» Д), Умару («Партизан»), Ариц Адуриц («Атлетик»), Мусса Конате («Сьон»).