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    Игроки «Днепра» грозят бойкотировать тренировки

    Стали известны причины заявления нападающего Евгения Селезнева, который готов покинуть «Днепр», если не решатся проблемы с руководством клуба. Форвард сказал, что ему стало тяжело находить мотивацию, а психологическое и физическое состояние далеко от оптимального.

    Весной «Днепр» разбил выплаты футболистам на две части – авансовую (25-30%) и зарплатную, но за четыре месяца вторая часть ни разу не выплачивалась.

    На прошлой неделе команда пригрозила руководству бойкотом – не выходить на тренировки, пока клуб не рассчитается. Игроки требовали также погасить задолженности по премиальным, которые не выплачиваются уже второй год.

    «Днепр» пообещал закрыть все долги до конца этой недели, но выплатил полноценные зарплаты лишь за один месяц.

    Источник: ua.tribuna

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    19.09.2015 06:11
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    Комментарии (2)
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    Axidan
    1443044840
    не повезло вам с хозяином клуба, ребята. вот и всё. еврей, он и в... да где угодно - ЕВРЕЙ!
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    ologreds
    1694997144
    numo442829
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