Михайлович: «Статистика никогда не врет»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал результаты команды на старте сезона.

«Во Флоренции мы заслужили поражение. В матче с «Эмполи» мы не должны были побеждать, но выиграли, а в дерби мы не получили то, что заслуживали, учитывая то, как мы играли. Возможно, матчи с «Эмполи» и «Интером» могли закончиться вничью, но тогда бы у нас было только на два очка больше. От нас многое ожидали в первый месяц, но мы заслужили столько очков, сколько у нас есть. Статистика никогда не врет. Мы должны стать лучше и воспользоваться теми шансами, которые получаем», – считает Михайлович.

Также наставник коснулся предстоящей игры с «Палермо».

«Палермо» – хорошая команда. Важно вновь продемонстрировать тот уровень футбола, который мы показали против «Интера» и быть намного злее на поле. Надо идти по своему пути и играть в свой футбол».