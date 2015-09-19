Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Воронин: «Для меня Месси однозначно лучше Роналду»

    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Оба, безусловно, великолепные футболисты, оставили след в истории мирового футбола. Но для меня Месси – это какой-то вундеркинд, инопланетянин. То, что он творит на протяжении 10 лет, – это ненормально. Поэтому однозначно – Месси», – сказал Воронин.

    Также футболист рассказал о том, с кем ему было удобно играть в атаке.

    «Впереди мне с Торресом очень комфортно было играть. С Бербатовым я играл в паре, и хоть мне и не сильно удобно было с ним, но мы забивали много голов. С Шевой в сборной мне было очень хорошо играть, с Ребровым, когда мы выступали вместе, – так что мне очень повезло, что у меня в карьере были партнеры самого высокого уровня».

    Лучшего тренера в своей карьере Воронин назвать затруднился.

    «Что касается тренера, то каждый из них лично для меня давал что-то свое. Бенитес – самый сильный тренер-тактик. Может быть, если бы я попал к нему года на два-три раньше, это пригодилось бы мне в дальнейшей карьере. С Юргеном Клоппом мы играли вместе, а потом он уже был моим тренером, он тогда только начинал путь наставника. У нас с ним хорошие отношения, и, когда встречаемся, всегда с удовольствием вспоминаем былые времена. Так что было достаточно много тренеров, с которыми мне было комфортно работать, и сложно сказать, кто из них был лучшим».

    Из защитников, против которых ему приходилось играть, украинец выделил Каррагера и Терри.

    «До того, как я стал игроком «Ливерпуля», мне очень сложно было играть против Каррагера, а потом на тренировках – то же самое! А когда играли против сборной Англии пару раз – то против Джона Терри. Да, этих двоих можно выделить, против них было играть очень нелегко».

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997144
    numo442820
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+