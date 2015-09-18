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    • Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

    Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

    Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).

    Полностью состав символической сборной выглядит так:

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

    Защитники: Йосип Пиварич («Динамо» Зб), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Данте («Вольфсбург»), Алессандро Флоренци («Рома»);

    Полузащитники: Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Хакан Чалханоглу («Байер»), Николас Гайтан («Бенфика»);

    Нападающие: Халк («Зенит»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).

    Источник: УЕФА

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    18.09.2015 19:59
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    Комментарии (6)
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    LOKOShamilLOKO
    1442596610
    Приятно видеть эмблему российского клуба
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    GGGringOOO
    1442597666
    Заслуженно. С реализацией у Зеньки в том матче было все на высшем уровне
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    coocoo
    1442602698
    Флоренци не защитник, что за бред
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    ologreds
    1694997146
    numo442797
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