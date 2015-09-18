Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).
Полностью состав символической сборной выглядит так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Йосип Пиварич («Динамо» Зб), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Данте («Вольфсбург»), Алессандро Флоренци («Рома»);
Полузащитники: Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Хакан Чалханоглу («Байер»), Николас Гайтан («Бенфика»);
Нападающие: Халк («Зенит»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).