Халк попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Халк включен УЕФА в символическую сборную по итогам первого тура Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в матче с «Валенсией» (2:3).

Полностью состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

Защитники: Йосип Пиварич («Динамо» Зб), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Данте («Вольфсбург»), Алессандро Флоренци («Рома»);

Полузащитники: Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Хакан Чалханоглу («Байер»), Николас Гайтан («Бенфика»);

Нападающие: Халк («Зенит»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).