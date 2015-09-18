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    • Ибрагимович забронировал центральную площадь родного Мальме

    Ибрагимович забронировал центральную площадь родного Мальме

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович хочет, чтобы все желающие имели возможность наблюдать за матчем Лиги чемпионов между «Мальме» и французским клубом, и с этой целью забронировал главную площадь шведского города.

    «Я уже говорил, что игру будет обсуждать весь Мальме. Теперь я уверен, что все в городе смогут наблюдать за игрой. Я забронировал главную площадь, на которой 25 ноября будет в прямом эфире транслироваться матч. Добро пожаловать всем! В этот день будут еще сюрпризы», – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

    Матч «Мальме» – «ПСЖ» состоится 25 ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 19:22
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