Ибрагимович забронировал центральную площадь родного Мальме

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович хочет, чтобы все желающие имели возможность наблюдать за матчем Лиги чемпионов между «Мальме» и французским клубом, и с этой целью забронировал главную площадь шведского города.

«Я уже говорил, что игру будет обсуждать весь Мальме. Теперь я уверен, что все в городе смогут наблюдать за игрой. Я забронировал главную площадь, на которой 25 ноября будет в прямом эфире транслироваться матч. Добро пожаловать всем! В этот день будут еще сюрпризы», – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

Матч «Мальме» – «ПСЖ» состоится 25 ноября.