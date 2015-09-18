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    • Данни: «Надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место в чемпионате»

    Данни: «Надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место в чемпионате»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал насколько тяжело переключаться с Лиги чемпионов на российский чемпионат и оценил следующего соперника питерцев пермский «Амкар».

    «Переключиться не всегда просто, так как это соревнования совершенно разного уровня. Но мы – «Зенит», мы всегда должны работать со стопроцентной самоотдачей и мотивацией. Если говорить о количестве матчей, то для меня проще, когда две игры в неделю – так мы чуть меньше тренируемся.

    «Амкар» – не самый простой соперник, игры с ним никогда не бывают легкими, но у нас нет выбора – мы в любом случае должны выигрывать, потому что отстаем от ЦСКА на шесть очков. Мы будем играть дома, я надеюсь, что для нас все сложится хорошо.

    Сезон только недавно начался, и я обещаю, что мы будем бороться за победу в чемпионате до самого конца. И, конечно, я надеюсь, в конце сезона займем свое заслуженное первое место», – сказал португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.09.2015 18:16
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ААМ
    1442589518
    Гланое, чтобы его слова сбылись.
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    mik1954
    1442590412
    Главное, чтобы Гинера наконец на взятке прихватили и вот тогда все будет в порядке....
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    ЖОРРО
    1442601303
    Удачи Мигель!
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    nim-
    1442607528
    Еще только 8 туров прошло, а уже "заслуженное". Пока не заслужили.
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    -Сивый Мерин-
    1442634427
    Заслуженное место возле параши.
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    ologreds
    1694997146
    numo442787
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