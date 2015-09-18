Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Определена дата и место проведения Кубка ФНЛ-2016

    На сегодняшнем общем собрании футбольной национальной лиги были определены сроки проведения и формат пятого розыгрыша Кубка ФНЛ. Сообщается, что традиционный зимний турнир пройдет с 14 по 24 февраля 2016 года в турецком Белеке.

    «Как и в феврале этого года, в нем примут участие команды, которые займут по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу места с 1-го по 16-е. В то же время, изменится формула турнира. Матчи в четырех подгруппах пройдут не по круговой системе, а по принципу стыковых матчей. В итоге каждый из участников гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ четыре матча, а не пять, как это было в предыдущем розыгрыше.», – говорится на официальном сайте лиги.

    Кубок ФНЛ дважды выигрывал «Урал», одна победа на счету «Луча-Энергии», а действующим обладателем трофея является астраханский «Волгарь».

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997146
    numo442784
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+