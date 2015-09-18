Определена дата и место проведения Кубка ФНЛ-2016

На сегодняшнем общем собрании футбольной национальной лиги были определены сроки проведения и формат пятого розыгрыша Кубка ФНЛ. Сообщается, что традиционный зимний турнир пройдет с 14 по 24 февраля 2016 года в турецком Белеке.

«Как и в феврале этого года, в нем примут участие команды, которые займут по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу места с 1-го по 16-е. В то же время, изменится формула турнира. Матчи в четырех подгруппах пройдут не по круговой системе, а по принципу стыковых матчей. В итоге каждый из участников гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ четыре матча, а не пять, как это было в предыдущем розыгрыше.», – говорится на официальном сайте лиги.

Кубок ФНЛ дважды выигрывал «Урал», одна победа на счету «Луча-Энергии», а действующим обладателем трофея является астраханский «Волгарь».