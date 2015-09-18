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    • Мората: «Ювентус» – команда, которая может выиграть у кого угодно»

    Мората: «Ювентус» – команда, которая может выиграть у кого угодно»

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в преддверии игры с «Дженоа» в рамках чемпионата Италии отметил, что матч будет непростым.

    «Нам не будет легко в матче против «Дженоа», но мы должны сделать все, чтобы продолжить побеждать. Мы знаем, что если «Ювентус» покажет свою лучшую игру и будет действовать как команда, мы можем обыграть кого угодно.

    Будет достаточно приятно вернуться в Геную, ведь здесь мы стали чемпионами Италии. Это будет классная игра, в которой мы должны будем отдаться полностью, чтобы подняться по турнирной таблице, потому что мы стартовали не лучшим образом. Но я считаю, что это нормально, потому что в команде произошло много изменений», – сказал Мората.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2015 17:10
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    Комментарии (3)
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    spectator
    1442594085
    удачи генуэсцам!
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    HardPony
    1442603968
    ну да. прошлый финал ЛЧ показал
    Ответить
    ologreds
    1694997146
    numo442783
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