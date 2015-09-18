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    • Кержаков: «Не вижу смысла играть за «Зенит-2», занимая место молодого нападающего»

    Кержаков: «Не вижу смысла играть за «Зенит-2», занимая место молодого нападающего»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что не намерен завершать карьеру и в зимнее трансферное окно будет искать игровую практику, если ситуация в его клубе не изменится.

    «Подчеркну, что я остаюсь действующим футболистом, и мне не так много лет, чтобы завершать карьеру. Сейчас я буду тренироваться с «Зенитом-2». А зимой, если ситуация не изменится, буду искать игровую практику».

    У меня не остается выбора. Я люблю «Зенит» – это моя родная команда, я хочу за нее выступать, но обстоятельства сложились так, что сейчас у меня это не получится.

    Я, в свою очередь, был профессионалом, тренировался, но главный тренер, видимо, решил, что я ему не подхожу. Вопрос о том, могу ли я выходить на поле в основном составе «Зенита», надо задавать Виллаш-Боашу. Но, судя по его интервью, при нем у меня нет шансов играть за «Зенит».

    Я не вижу смысла выступать за «Зенит-2». Эта команда создана для подготовки молодых игроков для основной команды. Нет никакой логики занимать место молодого нападающего», – сказал Кержаков.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2015 11:57
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    Комментарии (8)
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    Karabaz
    1442570114
    Александр, все к лучшему. По другому не бывает.
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1442570421
    Шёл бы лучше в РФС, пока предлагают.
    Ответить
    -Сивый Мерин-
    1442574794
    Зинид-2,это самое место для кривоногих бездарей навроде Тюльпанова,Чипсоедова,Павлючен
    кова.
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1442575520
    МОЛОДЕЦ САША! ЧТОБЫ КТО НЕ ГОВОРИЛ...А ПРОСТО ТАК ЛУЧШИМ НАПОМ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ НЕ БЫВАЮТ
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    Garrincha58
    1442581719
    за то видит смысл не хрена не делать а бабло получать вот гад противный
    Ответить
    green1999
    1442584762
    Рашка такая Рашка. В европе , своих воспитанников , возрастных подержат на скамейке и выпускают на замену. А не такое отношение
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    ologreds
    1694997148
    numo442756
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