Мутко: «Если информация о договорном матче когда-либо подтвердится, оба клуба исключат»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о мерах, предпринимаемых против договорных матчей.

«ФИФА и УЕФА создали систему раннего предупреждения через систему отслеживания тотализатора, наблюдения за ставками. То есть они дают некий сигнал организаторам чемпионатов, и мы должны на него реагировать. Если видится, что в системе идут странные ставки, это вопрос к организаторам. И организаторы должны реагировать, в том числе и премьер-лига.

Как я прореагировал на историю в матчем «Урал» – Терек»? Как нормальный человек. Я позвонил одному президенту и другому и сказал: господи упаси, если это когда-то подтвердится, то оба клуба закончат выступления… Но я не должностное лицо, которое в протоколе матчей фигурирует. Значит, туда едет дополнительный делегат, который только на эту тему обращает внимание. Могут приниматься решения. К примеру, замена арбитра. Мы это делали неоднократно. Плюс дополнительное внимание, прямая трансляция. В принципе все сразу видят, что происходит. Я называю две-три меры, но на самом деле есть целый комплекс возможностей, по которым можно предотвратить этот договорной матч.

У нас иностранных игроков много, и, если что-то нечисто, все всплывет наружу. Если, конечно, нет сговора с парой игроков команды», – сказал Мутко.