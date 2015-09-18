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    • Бубнов: «В первом тайме непонятно было, во что играют казанцы»

    Бубнов: «В первом тайме непонятно было, во что играют казанцы»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Рубина» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Сьона» (1:2).

    «Рубин» в матче со «Сьоном» безобразно провел первый тайм! Швейцарцы имели полное преимущество, и было непонятно, во что играли казанцы. Команды не было видно! Зато было видно, откуда у «Рубина» столько проблем в чемпионате России: так играть просто нельзя. В первом тайме казанцы от «Сьона» могли пропустить гораздо больше. Да, они потом и сами забили, ведь у «Рубина» есть кому забивать. Однако при такой игре для казанской команды все могло окончательно закончиться еще до перерыва» – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.09.2015 10:35
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    Комментарии (2)
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    paparazzi-kazan
    1442589247
    Куда уж без експерда бубена , играли как смогли после всех переворотов в руководстве.
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    ologreds
    1694997148
    numo442749
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