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  • Бубнов: «Не забей Витсель – всех собак спустили бы на Лодыгина, но после таких пенок ему нужно отдохнуть»

Бубнов: «Не забей Витсель – всех собак спустили бы на Лодыгина, но после таких пенок ему нужно отдохнуть»

18 сентября 2015, 09:56
7

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия»«Зенит» (2:3).

«Еще при разборе встречи ЦСКА — «Зенит» (2:2) цифры показали, что питерцы находятся в хорошем состоянии и способны провести качественный матч. Хотя по большому счету команде повезло, что для нее все закончилось победой.

Но главное — «Зениту» откровенно повезло еще до игры, что в ней у соперника не смогли принять участие два основных голкипера, а в основе вышел третий по счету вратарь, не имевший игровой практики ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов. Он и запустил два гола от Халка — опытный вратарь такие наверняка бы взял.

Но у «Зенита» не лучше сыграл Юрий Лодыгин. Не знаю, что с ним случилось, но дергаться он начал еще в игре с ЦСКА, хотя там смог принести команде ничью. Думаю, не забей Витсель третий гол — всех собак спустили бы на Лодыгина. А так просто пожурят теперь. Но я думаю, после таких пенок надо давать передышку. Впрочем, тренерскому штабу виднее, они разберутся» - считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Витсель Аксель Лодыгин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (7)
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dimasik8
1442561285
Концовка смазалась (предыдущий комментарий)
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motorpenis89
1442564150
надо все равно спустить СОБАК!
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Ron09
1442570475
Ладыгин напомнил вратаря Челси когда в игре с Атлетико после травмы Чеха была такая дыра
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nim-
1442572182
Как-то Бубен на удивление мягко высказался.
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MrVanes-Zenit
1442573042
Ни один вратарь в Мире не взял бы второй гвоздь Живанилду
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angol43
1442573354
Бубнов конечно болтун, но в данном случае полностью согласен с ним. Пора пробовать Кержа младшего. Конкуренция должна быть!
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