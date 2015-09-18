Бубнов: «Не забей Витсель – всех собак спустили бы на Лодыгина, но после таких пенок ему нужно отдохнуть»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Зенит» (2:3).

«Еще при разборе встречи ЦСКА — «Зенит» (2:2) цифры показали, что питерцы находятся в хорошем состоянии и способны провести качественный матч. Хотя по большому счету команде повезло, что для нее все закончилось победой.

Но главное — «Зениту» откровенно повезло еще до игры, что в ней у соперника не смогли принять участие два основных голкипера, а в основе вышел третий по счету вратарь, не имевший игровой практики ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов. Он и запустил два гола от Халка — опытный вратарь такие наверняка бы взял.

Но у «Зенита» не лучше сыграл Юрий Лодыгин. Не знаю, что с ним случилось, но дергаться он начал еще в игре с ЦСКА, хотя там смог принести команде ничью. Думаю, не забей Витсель третий гол — всех собак спустили бы на Лодыгина. А так просто пожурят теперь. Но я думаю, после таких пенок надо давать передышку. Впрочем, тренерскому штабу виднее, они разберутся» - считает Бубнов.