Баскаков: «Розетти раскрепостил судей и создал задел лет на семь»

Рекордсмен среди судей по количеству матчей в Премьер-лиге Юрий Баскаков рассказал о работе бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти.

– Розетти сделал что-то полезное?

– Едва пришел, сказал: «Юра, наша работа будет видна года через три-четыре!» Вот сейчас можно смотреть. В премьер-лиге 17 судей. Из них 12 – те, кого Розетти лично отыскал в первом и втором дивизионах. Благодаря ему создан задел лет на семь! Но что будет дальше? Некоторые люди рвутся переиграть ситуацию под себя. Мы ж это все проходили: КФА, иностранцы, жеребьевка судей, с охраной ездили…

Розетти раскрепостил ребят. Были эпические ошибки, после которых судьи могли закончить карьеру. Женя Турбин ни за что выгонял Халка. Игорь Федотов показал вторую желтую не тому футболисту. За ситуацию Чорлука – Шишкин в Петербурге Ольга Смородская хотела Мешкова съесть живьем. Розетти всех отстоял, парни до сих пор судят!

– Какой молодец.

– Рассуждал так: если человеку шанс, и тот ошибся – надо поддержать. А не выкидывать его как одноразовый предмет. Потому что приходить в премьер-лигу на 2-3 игры – бессмысленно.

– Русский Розетти так и не освоил?

– Записался на курсы, регулярно посещал. Но язык не давался. Запомнил несколько слов – например, «говнюк»… Розетти все видел через розовые очки. Иногда даже к лучшему было, что ничего не понимает. Высказывания Толстых для Розетти в переводе смягчали.