Черевченко: «После поражения от «Рубина» мы разозлились»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Спортингом» (1:3) в матче Лиги Европы. По словам наставника, «Локомотив» сознательно отдал инициативу сопернику.

«Тяжелая получилась игра. Мы предполагали, что «Спортинг» будет атаковать с первых минут. Специально отдали им инициативу. Играли вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Благодарен всем ребятам и болельщикам, которые проделали такой долгий путь. После поражения от «Рубина» мы не упали духом, а разозлились», – говорит Черевченко.

Также специалист похвалил соперника.

«У них в основе футболисты, которых хотел бы видеть у себя любой клуб. Это одна из сильнейших команд Португалии. Они всегда борются за выход в еврокубки, идут в лидерах чемпионата. Отличный тренер, классные футболисты».

Кроме того, Черевченко рассказал о состоянии полузащитника Алана Касаева.

«У него небольшие проблемы со здоровьем. Мы надеялись, что он сыграет. Но утром переговорили с Аланом и решили, что таким футболистом рисковать не можем. Впереди еще много матчей. Все успеют наиграться».