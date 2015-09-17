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    Лига Европы. «Сьон» обыграл «Рубин»

    Казанский «Рубин» уступил швейцарскому «Сьону» в матче Лиги Европы. У хозяев дублем отличился Конате, а за гостей забил Канунников.

    Напомним, что в группе B играют также «Бордо» и «Ливерпуль».

    Лига Европы. Группа B. 1-й тур

    Сьон (Швейцария) – Рубин (Россия) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Конате, 11; 1:1 – Канунников, 65; 2:1 – Каноте, 82.

    Сьон: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа (Муджанги-Биа, 67), Конате (Ндойе, 90)

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов (Оздоев, 46), Эдуардо (Дядюн, 90+2), Карадениз (Девич, 86), Канунников, Портнягин.

    Предупреждения: Салатич, 16; Кузьмин, 30; Благо, 76; Куасси, 79.

    Судья: Андреас Экберг

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 21:51
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    Комментарии (11)
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    Вомбат
    1442516043
    Краснодар с такой игрой за выход из группы еще поборется. А такому Рубину в Европе делать нечего.
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    Losharik
    1442516061
    Просто позорище! Краснодар красавчики,хоть и проиграли,играли достойно!А Рубин...без слов...
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    Drapik
    1442517583
    Год-два, и Ростов будет в ЛЕ стабильно играть
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    paparazzi-kazan
    1442518649
    Верим в Рубин.
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    LOKOShamilLOKO
    1442524598
    Что и требовалось доказать.
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    AlexKane
    1442525591
    С такими результатами и на третье не стоит надеяться
    Ответить
    Ver
    1442542846
    Рубин конечно разобран, но это всего лишь первый матч...ждём других результатов...
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    ologreds
    1694997152
    numo442702
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