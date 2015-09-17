Лига Европы. «Сьон» обыграл «Рубин»

Казанский «Рубин» уступил швейцарскому «Сьону» в матче Лиги Европы. У хозяев дублем отличился Конате, а за гостей забил Канунников.

Напомним, что в группе B играют также «Бордо» и «Ливерпуль».

Лига Европы. Группа B. 1-й тур

Сьон (Швейцария) – Рубин (Россия) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Конате, 11; 1:1 – Канунников, 65; 2:1 – Каноте, 82.

Сьон: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа (Муджанги-Биа, 67), Конате (Ндойе, 90)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов (Оздоев, 46), Эдуардо (Дядюн, 90+2), Карадениз (Девич, 86), Канунников, Портнягин.

Предупреждения: Салатич, 16; Кузьмин, 30; Благо, 76; Куасси, 79.

Судья: Андреас Экберг