Гаджиев: «Из обоймы у нас вылетело три центральных защитника»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев в преддверии выездного матча девятого тура российской Премьер-лиги против «Зенита» пожаловался на большое количество травм в составе.

«Вопрос с травмами для нас сложный. На сегодняшний день ситуация складывается так, что по ходу сезона в играх принимало участие девять новых футболистов, хотя костяк команде мы перед началом чемпионата сохранили. Это было связано и с тем, что некоторые новички были действительно неплохо готовы, но последнее время у нас все замены связаны с травмами. Вылетело из обоймы три центральных защитника – Белоруков, Черенчиков и Арзуманян. Потери эти более чем существенные, особенно перед игрой с таким соперником, как «Зенит». В обороне у нас большие сложности. Надеемся, что тайм, который провели вместе Зайцев и Джикия в матче с «Кубанью», немного помог им, потому что они даже в тренировках вместе не играли. Если Зайцев и Арзуманян как-то играли в паре, то Джикия, как правило, играл либо левого защитника, либо левого полузащитника. Ну и потеря Огуде из-за дисквалификации более чем существенна. Поэтому в предстоящих матчах будет много перестановок. А физическая готовность хорошая.

Методы и способы победить всегда есть и от них существует определенная зависимость, но еще больше все зависит от того, как сыграет соперник. Думаю, что «Зенит», проиграв две домашние игры, сделал определенные выводы, потому что такой команде это не к лицу. Матчи с ЦСКА и с «Валенсией» показали, что в плане психологической устойчивости, мотивации и настроя проблем у них нет», – заявил специалист.

