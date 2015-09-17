Данни: «В матче с «Валенсией» все было на нашей стороне»

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился своими впечатлениями от победного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (3:2).

«Тяжелой, конечно, игра получилась. Но ничего иного в этом плане мы и не ждали. Ведь «Валенсия», обладая очень хорошим составом, играла дома. Хорошо, что мы забили два мяча в первом тайме. Во втором тайме чуть больше стали играть сзади. При счете (2:2), считаю, удачно контратаковали, что и привело к победному мячу и трем очкам. Они – очень важны.

Когда Витсель забил третий мяч, почувствовал – теперь победа от нас уже не уйдет. Да, потом «Валенсия» нас все-таки все равно поддавливала, но тот миг, когда Аксель сделал счет (3:2) все равно оказался особенным. Да, бывает, что мы проигрываем, бывает, что удача отворачивается от «Зенита». Но сегодня все было на нашей стороне.

То, что «Зенит» впервые в своей истории выиграл в Испании – это очень хороший момент. Теперь, будем рассчитывать, что сможем выиграть в ближайшее время и во Франции и в Бельгии. Еще раз хочу подчеркнуть: в Валенсии все бились друг за друга, поддерживали в трудных ситуациях, подгоняли, бежали. Теперь, конечно, хочется идти дальше и по-прежнему быть единой командой», – рассказал португалец.