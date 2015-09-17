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    Данни: «В матче с «Валенсией» все было на нашей стороне»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился своими впечатлениями от победного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (3:2).

    «Тяжелой, конечно, игра получилась. Но ничего иного в этом плане мы и не ждали. Ведь «Валенсия», обладая очень хорошим составом, играла дома. Хорошо, что мы забили два мяча в первом тайме. Во втором тайме чуть больше стали играть сзади. При счете (2:2), считаю, удачно контратаковали, что и привело к победному мячу и трем очкам. Они – очень важны.

    Когда Витсель забил третий мяч, почувствовал – теперь победа от нас уже не уйдет. Да, потом «Валенсия» нас все-таки все равно поддавливала, но тот миг, когда Аксель сделал счет (3:2) все равно оказался особенным. Да, бывает, что мы проигрываем, бывает, что удача отворачивается от «Зенита». Но сегодня все было на нашей стороне.

    То, что «Зенит» впервые в своей истории выиграл в Испании – это очень хороший момент. Теперь, будем рассчитывать, что сможем выиграть в ближайшее время и во Франции и в Бельгии. Еще раз хочу подчеркнуть: в Валенсии все бились друг за друга, поддерживали в трудных ситуациях, подгоняли, бежали. Теперь, конечно, хочется идти дальше и по-прежнему быть единой командой», – рассказал португалец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2015 13:54
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    Комментарии (2)
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    Смит80
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    Я поделюсь своим впечатлением : Ударил гол, Ударил Два! Вот это классная игра! Трещала форма вся по швам, И получал Халк по ногам. Дани красиво пас отдал, Артем почти не отставал. Гарай и Ломбертс молодцы Снимали верхние мячи, Не просто Кришито пришлось Собрался парень, обошлось. Не просто Хави успевать, Давление на нас опять. Ладыгин малость налажал, Два гола глупо пропускал. Игра по-новой началась, 2:2 опять - что за напасть! Андре от бровки не отходит. Других ребят в игру он вводит: Файзулин, Шатов - быстро в бой, Артем и Игорь - вы "домой"! Задумка вроде не плоха, Приободрилася игра. Олег дает красивый пас. Аксель Витсель , команду спас! Мяч в дальний угол запустил От штанги низом гол забил. 2:3 Хороший результат! Болельщик тоже будет рад!
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