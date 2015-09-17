Видеотрансляция матча «Сьон» – «Рубин» – на «Бомбардире»

«Рубин», который с трудом прошел квалификацию Лиги Европы, начинает свои выступления в основном раунде турнира матчем в Швейцарии. Несмотря на все проблемы команды, сегодняшний соперник не выглядит для казанцев каким-то непреодолимым препятствием. «Сьон» впервые вышел в групповой этап, а в этом сезоне уже успел потерпеть несколько неудач в национальном чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Сьон« – «Рубин». Комментатор – Влад Журин. Начало в 20:00, не пропустите!