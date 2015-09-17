Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Эсекьель Гарай поделился своими впечатлениями от матча против «Валенисии» (2:3).

– Очень доволен, что мы победили и заработали три очка. Нам было крайне важно начать с победы.

– Знаете, что это первая победа «Зенита» в Испании?

– У всего есть первый раз. И хорошо, что в этом случае он пришелся на сегодняшнюю игру.

– Теперь настал момент учесть прошлогодние ошибки?

– Да, печальный опыт у нас есть, мы его учтем и постараемся не допускать ошибок. Для этого у нас есть очень сильная команда.