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    • Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

    Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Эсекьель Гарай поделился своими впечатлениями от матча против «Валенисии» (2:3).

    – Очень доволен, что мы победили и заработали три очка. Нам было крайне важно начать с победы.

    – Знаете, что это первая победа «Зенита» в Испании?
    – У всего есть первый раз. И хорошо, что в этом случае он пришелся на сегодняшнюю игру.

    – Теперь настал момент учесть прошлогодние ошибки?
    – Да, печальный опыт у нас есть, мы его учтем и постараемся не допускать ошибок. Для этого у нас есть очень сильная команда.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2015 08:49
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