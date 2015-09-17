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    Тренер «Валенсии»: «Должны сделать выводы»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту пообещал сделать выводы после поражения от «Зенита» (2:3) и вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.

    «На протяжении всей игры мы искали моменты, чтобы забить. Это происходило не только во второй половине, но и в первой. Дважды нас огорчили, но мы смогли сравнять положение, однако «Зенит» все же вышел вперед. Тем не менее я бы сказал, что «Валенсия» сегодня проявила себя достаточно хорошо. У нас еще есть возможность для того, чтобы добиться своих целей и выйти в плей-офф. Мы должны работать и сделать выводы», – заявил Санту.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2015 08:01
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