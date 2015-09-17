Лодыгин: «Спасибо ребятам, что выручили меня»

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после матча с "Валенсией" (2:3) поблагодарил своих партнеров по команде.

- Я бы сказал, что ощущения у меня смешанные. Радости больше, но есть и не самые положительные эмоции, связанные с моей собственной игрой. Не могу сказать, что очень расстроен, потому что матч все-таки спасли, но хочу сказать, что ребята - молодцы. Мне кажется, мы должны были побеждать легче, а так пришлось поднапрячься. В итоге - результат прекрасный, тактически действовали просто великолепно. Но те моменты, которые в итоге стали голами, на самом деле не должны были быть опасными. Так получилось, что я пропустил. Двигаемся дальше. Мы все учимся, я тоже учусь. Спасибо ребятам, спасибо всем. Сегодня мы были единым целым.

- После того как "Валенсия" сравняла, не было мысли, что победа упущена?

- Нет, мы с самого начала верили в победу. Просто еще раз скажу - нелепые голы, которые я пропустил, позволили сопернику вернуться. Это был тест на прочность. Ребята сегодня выручили меня, теперь я буду стараться выручать их.

- Знаете, что эта победа — первая для "Зенита" в Испании?

- Ну, это супер!