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Лодыгин: «Спасибо ребятам, что выручили меня»

17 сентября 2015, 07:43
9

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после матча с "Валенсией" (2:3) поблагодарил своих партнеров по команде.

- Я бы сказал, что ощущения у меня смешанные. Радости больше, но есть и не самые положительные эмоции, связанные с моей собственной игрой. Не могу сказать, что очень расстроен, потому что матч все-таки спасли, но хочу сказать, что ребята - молодцы. Мне кажется, мы должны были побеждать легче, а так пришлось поднапрячься. В итоге - результат прекрасный, тактически действовали просто великолепно. Но те моменты, которые в итоге стали голами, на самом деле не должны были быть опасными. Так получилось, что я пропустил. Двигаемся дальше. Мы все учимся, я тоже учусь. Спасибо ребятам, спасибо всем. Сегодня мы были единым целым.

- После того как "Валенсия" сравняла, не было мысли, что победа упущена?
- Нет, мы с самого начала верили в победу. Просто еще раз скажу - нелепые голы, которые я пропустил, позволили сопернику вернуться. Это был тест на прочность. Ребята сегодня выручили меня, теперь я буду стараться выручать их.

- Знаете, что эта победа — первая для "Зенита" в Испании?
- Ну, это супер!

Источник: ФК «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Лодыгин Юрий
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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n272nm
1442474159
Учится нужно в дубле. В ЛЧ нужно играть, причем супер надежно.
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Taps
1442477902
Пора Лодыгина посадить на лавку и дать играть Кержакову. Клоун, а не вратарь.
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SekatoR
1442480448
Чет у юрца не прет сезон этот, кайфовать видать начал в Питере
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Измайловский Кочегар
1442481550
Да уж, повеселил этот фрукт вчера :)
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bentlly
1442482505
А где ты Малафеев? Ты серавно лучше варатар Зенит
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bentlly
1442482607
Лодигын тоже хорошо но он хошеш стиль Нойер играть, пока не получается у Лодигына такой стиль играт
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Смит80
1442497806
Стоял в воротах дядя Юра, "Стоял", чудил, а нужно-то играть. Садиться надо дядя Юра, Пока скамейку протирать.
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Смит80
1442502046
Ударил гол, Ударил Два! Вот это классная игра! Трещала форма вся по швам, И получал Халк по ногам. Дани красиво пас отдал, Артем почти не отставал. Гарай и Ломбертс молодцы Снимали верхние мячи, Не просто Кришито пришлось Собрался парень, обошлось. Не просто Хави успевать, Давление на нас опять. Ладыгин малость налажал, Два гола глупо пропускал. Игра по-новой началась, 2:2 опять - что за напасть! Андре от бровки не отходит. Других ребят в игру он вводит: Файзулин, Шатов - быстро в бой, Артем и Игорь - вы "домой"! Задумка вроде не плоха, Приободрилася игра. Олег дает красивый пас. Аксель Витсель , команду спас! Мяч в дальний угол запустил От штанги низом гол забил. 2:3 Хороший результат! Болельщик тоже будет рад!
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