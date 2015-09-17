Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Энрике взял на себя вину за пропущенный гол

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (1:1). Наставник взял на себя ответственность за гол, который вратарь каталонцев Тер Штеген пропустил с центра поля, слишком далеко выйдя из ворот.

    «Гол «Ромы» – это моя вина, мы говорим вратарям играть таким образом. Полагаю, больше нам так не забьют», – говорит Энрике.

    Также специалист рассказал о травме Рафиньи.

    «Повреждение выглядело плохо, очень плохо. Это колено. Это самая плохая новость дня, и она повлияла на игру. Медосмотр будет завтра, но травма не выглядела хорошо».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 02:08
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Protosser
    1442468191
    Завтра? А куда спешить? Пусть врачи команды отдохнут от матча - на выходных посмотрят это колено..
    Ответить
    Кудайберген
    1442481571
    Тер Штеген захотел быть похожим на Нойера.
    Ответить
    ologreds
    1694997158
    numo442607
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+