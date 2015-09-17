Энрике взял на себя вину за пропущенный гол

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (1:1). Наставник взял на себя ответственность за гол, который вратарь каталонцев Тер Штеген пропустил с центра поля, слишком далеко выйдя из ворот.

«Гол «Ромы» – это моя вина, мы говорим вратарям играть таким образом. Полагаю, больше нам так не забьют», – говорит Энрике.

Также специалист рассказал о травме Рафиньи.

«Повреждение выглядело плохо, очень плохо. Это колено. Это самая плохая новость дня, и она повлияла на игру. Медосмотр будет завтра, но травма не выглядела хорошо».