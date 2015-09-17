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    Нуну: «Наша команда хорошо показала себя»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту прокомментировал игру своих подопечных в проигранном матче Лиги чемпионов против «Зенита» (2:3). Наставник считает, что команда хорошо играла не только во второй половине встречи.

    «Думаю, мы искали свою удачу на протяжении всего матча, а не только во втором тайме. Мы дважды пропустили, сумели сравнять счет и пытались вырвать победу, но в результате попустили третий мяч. Наша команда хорошо показала себя в этой игре, хоть мы и уступили. Все футболисты проделали большую работу. В течение всего матча мы доминировали», – говорит Нуну.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2015 01:55
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