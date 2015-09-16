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    Бони: «Мы не потеряли уверенность в себе»

    Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ювентуса» (1:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я бы назвал этот матч тяжелым. Мы уступили, но это еще не означает, что мы потеряли уверенность в себе. Мы будем продолжать работать», – говорит Бони.

    Основную причину поражения футболист видит в реализации.

    «Нам пришлось тяжело, поскольку они играли закрыто и оставили нам мало пространства. И все же моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. А «Ювентус» свои шансы использовал».

    Источник: Skysports

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    16.09.2015 20:27
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    Комментарии (2)
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    Мутный Рай
    1442425821
    Ты ...... не смог их реализовать .... !!!!
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    ologreds
    1694997160
    numo442573
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