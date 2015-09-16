Бони: «Мы не потеряли уверенность в себе»

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ювентуса» (1:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я бы назвал этот матч тяжелым. Мы уступили, но это еще не означает, что мы потеряли уверенность в себе. Мы будем продолжать работать», – говорит Бони.

Основную причину поражения футболист видит в реализации.

«Нам пришлось тяжело, поскольку они играли закрыто и оставили нам мало пространства. И все же моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. А «Ювентус» свои шансы использовал».