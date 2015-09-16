Видеотрансляция матча «Динамо» – «Порту» – на «Бомбардире»

Пускай чемпионаты в Португалии и Украине не так давно стартовали, сегодняшняя встреча станет сражением лидеров лиг своих стран. А это свидетельствует о том, что и киевские «динамовцы», и португальские «драконы» удачно вошли в сезон и находятся в хорошей форме, что может стать залогом к красивому и зрелищному футболу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча в 21:45, не пропустите!

