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    • Видеотрансляция матча «Динамо» – «Порту» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Динамо» – «Порту» – на «Бомбардире»

    Пускай чемпионаты в Португалии и Украине не так давно стартовали, сегодняшняя встреча станет сражением лидеров лиг своих стран. А это свидетельствует о том, что и киевские «динамовцы», и португальские «драконы» удачно вошли в сезон и находятся в хорошей форме, что может стать залогом к красивому и зрелищному футболу.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:13
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