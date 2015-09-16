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    Халк: «Валенсия» не является фаворитом группы»

    Нападающий «Зенита» Халк поделился своими ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

    «Валенсия» – большая команда, имеющая достаточно большой опыт игры в подобных матчах. Но у нас есть все, чтобы обыграть их. Цель «Зенита» – первое место в группе. Мы уже демонстрировали, что можем добиваться результата в Лиге чемпионов. Валенсия не является фаворитом группы, потому что все хотят занять это место. В первом матче нам нужно побеждать. Это будет непросто сделать вдали от дома, но мы попытаемся», – сказал бразилец.

    Источник: Football Espana

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    16.09.2015 16:26
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    Комментарии (10)
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    Даздрапер
    1442410398
    Халк: «Валенсия» не является фаворитом группы» Как и Зенит=D
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    vovinzone
    1442411466
    Хорошо конечно что Халк так думает. Хорошо бы и у всей команды в голове была эта уверенность. Но лучше не говорить об этом, а на поле показать. Удачи Зениту!
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    visumi
    1442414626
    Сегодня Валенсия всыпет русне по самое нехочу
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    Serjinho
    1442416412
    испанцы не почувствуют донный голубой мешок с худшим игроком чм во главе
    Ответить
    Losharik
    1442419743
    Вот пускай докажут это на поле!
    Ответить
    расулик
    1442420372
    в прошлом году байер с монако тоже не являлись фаворитом группы
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    ЖОРРО
    1442437575
    Браво Халк!Подтвердил своей игрой свои слова))
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    ologreds
    1694997162
    numo442552
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