Кирьяков: «Счет мог бы быть и больше, так что ЦСКА должен быть доволен»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, поигравший за свою карьеру в немецких клубах, отметил неудачную игру московского ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«С одной стороны, можно привести довод, что футболисты ЦСКА устали, все-таки группа игроков выступала за сборные, плюс матч с «Зенитом» отнял много сил. Отсутствие Думбия с первых минут тоже сыграло определенную роль. Можно отметить, что в любом случае сравниваешь чемпионаты, и получается, что не самая сильная команда Бундеслиги имела огромное преимущество над лидером РФПЛ.

Считаю, что эти моменты не позволили ЦСКА даже надеяться на ничью. Будь «Вольфсбург» поудачливей, если вспомнить моменты с выходом один на один Шюррле и шансами во втором тайме, то счет мог бы быть и больше. Так что, считаю, счетом (0:1) ЦСКА должен быть доволен», – сказал Кирьяков.