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    • Кирьяков: «Счет мог бы быть и больше, так что ЦСКА должен быть доволен»

    Кирьяков: «Счет мог бы быть и больше, так что ЦСКА должен быть доволен»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, поигравший за свою карьеру в немецких клубах, отметил неудачную игру московского ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

    «С одной стороны, можно привести довод, что футболисты ЦСКА устали, все-таки группа игроков выступала за сборные, плюс матч с «Зенитом» отнял много сил. Отсутствие Думбия с первых минут тоже сыграло определенную роль. Можно отметить, что в любом случае сравниваешь чемпионаты, и получается, что не самая сильная команда Бундеслиги имела огромное преимущество над лидером РФПЛ.

    Считаю, что эти моменты не позволили ЦСКА даже надеяться на ничью. Будь «Вольфсбург» поудачливей, если вспомнить моменты с выходом один на один Шюррле и шансами во втором тайме, то счет мог бы быть и больше. Так что, считаю, счетом (0:1) ЦСКА должен быть доволен», – сказал Кирьяков.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2015 15:21
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    Комментарии (4)
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    CSKA №1
    1442407874
    Ничейка-был лучший исход!Но.....
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    Garrincha58
    1442409973
    какая разница ведь все равно проиграли так что Киря-толстый базаришь не поделу
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    rifcenter вернулся
    1442419954
    Не согласен с комментатором, комбинацыи были неплохие, страха не было, единственный кому бы я даже бал не дал бы это Еременко!!! Отвратительно играл!!! Медленно, ногу даже жестко поставить не может, как резиновый, всю борьбу проиграл и с пасами ужас, его худшая игра, ну и учитывая что это плеймейкер, ключевая фигура...вот от сюда и отсутствие помледнего паса и завершение
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    ologreds
    1694997162
    numo442547
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