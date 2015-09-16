Видеотрансляция матча «Рома» – «Барселона» – на «Бомбардире»

Всего месяц назад соперники провели выставочный матч в столице Каталонии, завершившийся уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. Та игра стала первой для нападающего «Барсы» Лионеля Месси после возвращения из отпуска.Римляне ничего не смогли противопоставить ни более мастеровитому сопернику, ни самому аргентинцу, на счету которого один забитый мяч.Луис Энрике в матче чемпионата против «Атлетико»(2:1) предоставил небольшой отдых своему лидеру, выпустив его только на замену на последние 30 минут, но и этого времени аргентинцу хватило, чтобы принести победу своей команде.Сегодня «Рома» попытается сдержать натиск латиноамериканского трио нападания каталонской команды, а как это у нее получится мы узнаем ближе к полуночи.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рома» – «Барселона». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!