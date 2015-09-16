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    • Колосков: «Вольфсбург» был сильнее во всех компонентах игры»

    Колосков: «Вольфсбург» был сильнее во всех компонентах игры»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает справедливым результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Вольфсбургом» и ЦСКА (1:0).

    «Понятно, что результат по игре. «Вольфсбург» просто сильнее был во всех компонентах игры. С другой стороны, что я бы не сказал, что с точки зрения количества голевых моментов ЦСКА провалил игру. В обороне играли практически безошибочно. Как всегда уверенно играл Акинфеев, остальные действия в обороне также были надежными. Правда, по сути, из-за этого потеряли весь атакующий потенциал, потому что и Еременко, и Натхо, и Тошич, уж не говорю об Дзагоеве, – им приходилось большое время отыгрывать в обороне. Вместе с тем называть игру провальной я бы не стал», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2015 11:09
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