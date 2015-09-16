Эспириту Санту:«Мы приятели с Виллаш-Боашем, но в ближайшем матче он будет моим соперником»

Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«С удовольствием стал бы свидетелем того, как переполненная «Месталья» помогает команде добиться победы. От своего скромного имени призываю болельщиков поддержать нас.

У нас крепкая команда как в плане футбольного качества, так и количества. У нас сбалансированный коллектив. Мы хотим пробиться в плей-офф, но знаем, что сделать это будет сложно.

Нет никакого страха. Мы хотим перековать чувство страха в готовность выдержать испытание. Хотим выиграть, мы одержимы желанием побеждать в каждом матче.

Мы хорошо знакомы с соперником, его футболистами и стилем игры. Это команда высокого класса с превосходными игроками. Мы же будем скромными и отнесемся к «Зениту» с уважением.

Знаю Виллаш-Боаша, мы с ним приятели. Мы много разговаривали о футболе, но в ближайшем матче он будет моим соперником», — отметил Эшпириту Санту.