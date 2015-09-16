Луческу: «Я просил об уважении, но в матчах с топ-командами Европы судят против нас»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу считает, что грубые ошибки арбитра повлияли на исход матча его команды с «Реалом» (0:4).



«Очень сложно сегодня комментировать эту игру. Можно было бы говорить только о первых тридцати минутах. У нас был хороший контроль мяча, преимущество, мы создавали моменты – до того эпизода, когда так явно ошибся Андрей Пятов и счет стал 1:0 в пользу «Реала».

Во втором тайме было удаление Степаненко. Вчера на пресс-конференции я говорил, что желаю лишь одного: чтобы нас уважали! К сожалению, в матчах с топ-командами Европы постоянно судят против нас: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Бавария» и так далее. Коллина, наверное, должен был бы хорошо подумать. Есть две манеры судейства. Для нас, для команд уровнем ниже, сразу желтая карточка. А для других, топ-команд, судья показывает, что делает последнее замечание. Плюс первый пенальти, которого и близко не было! Мяч ударился в спину Дарио, не коснулся руки. В моменте с назначением второго одиннадцатиметрового первым мяч рукой задел Карвахаль, а потом уже Азеведо. Так говорили игроки «Реала». Нельзя, чтобы на таком уровне на игру влияло судейство. Трибуны и так оказывают давление. По большому счету это, наверное, болельщики назначили пенальти. Потом уже, конечно, все было решено,

«Реалу» стало легко играть. Очень жаль, что такой комментарий приходится давать. Мне не хочется этого. «Реал» – великий клуб с хорошими игроками. Мы приняли решение лишить их мяча, и у нас это получалось порой, создавали очень неплохие контратаки… Поздравляю наших сегодняшних соперников. И еще раз с сожалением хочу сказать, что бригада судей повлияла на игру. Это неуважение к футболистам и к труду тренеров, которые готовят их к игре. «Реал» не нуждается в такой помощи. Вспоминаю, что несколько лет назад такая же проблема была с «Барселоной». Мы выигрывали 1:0, до конца встречи оставалось несколько минут. Продемонстрировав Fair Play, мы выбили мяч в аут, нам должны были его вернуть, все этого ждали. Но соперники этого не сделали, вбросили аут и провели гол в наши ворота. Мы тогда проиграли. Еще раз повторяю: таким клубам не нужна помощь судейства. А в целом даже не знаю, что сказать. Играть вдесятером на таком уровне, особенно против «Реала», очень сложно. Тем более если подобные вещи происходят на поле… Даже отвечать на вопросы нет смысла» – резюмировал Луческу.