Слуцкий: «Знали, как играет «Вольфсбург», но знать и уметь — разные вещи»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что помешало его команде одержать победу в матче с «Вольфсбургом» (0:1).

– Показалось, что ЦСКА проиграл прежде всего в мобильности. Это последствия игры с «Зенитом»?

– Не могу сказать, что какая-то принципиальная разница была именно в мобильности. В конце мы много атаковали, оголяли зоны, куда убегали игроки «Вольфсбурга». Скорее, проблема была в том, что нам не хватало концовки. Начало атак было нормальным, но не хватало последней передачи. Было достаточно много моментов, где не вложили мяч в ногу, еще что-то. Шансы были, но мы ими не воспользовались.

– Во втором тайме ЦСКА даже толком не создавал возможности для ударов по воротам. Что это? Усталость?

– Сложно сказать, почему так получилось. Удары были – вспомним тот же момент у Тошича. Сама игра была динамичной. Во втором тайме обе команды устали, стали возникать зоны, акценты сместились.

– «Вольфсбург» – одна из самых высокорослых команд Европы. Вы учитывали этот факт в процессе подготовки?

– Понимали, что «Вольфсбург» атакует в основном за счет флангов – создает численное преимущество в этих зонах, после чего следует навес в штрафную. В принципе, так они и забили гол. Мы это знали, готовились. Но знать и уметь – это все-таки разные вещи.