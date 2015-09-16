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    Щенников: «Как нам показывали, так «Вольфсбург» и играл»

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников признался, что «Вольфсбург» не смог удивить его в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

    «На фланге было тяжело. «Вольфсбург» в основном атакует через фланги, наращивает там численное большинство, и сегодня акцент был на фланги. Соперник при этом хорошо оборонялся, быстро садился в оборону. Мы не смогли быстро атаковать после отборов, в позиционной атаке тоже не получалось.

    Игру соперника мы разбирали. Как нам показывали, так они и играли. Но что-то у нас не получилось. Насколько критично это поражение? Некритично. Впереди пять игр, будем стараться наверстать, выигрывать следующие игры, а там как получится», — заключил Щенников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 01:05
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