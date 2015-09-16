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    Лига чемпионов. «ПСЖ» взял три очка в матче с «Мальме»

    «ПСЖ» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сумел у себя дома обыграть «Мальме». Голы на счету Анхеля Ди Марии и Эдисона Кавани.
    Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
    Голы: 1:0 — Ди Мария, 4; 2:0 — Кавани, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 00:09
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    Комментарии (2)
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    l.p
    1442359707
    Да и хуй с ним
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    ologreds
    1694997166
    numo442494
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