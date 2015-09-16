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Лига чемпионов. «ПСЖ» взял три очка в матче с «Мальме»
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Лига чемпионов. «ПСЖ» взял три очка в матче с «Мальме»
Лига чемпионов. «ПСЖ» взял три очка в матче с «Мальме»
«ПСЖ»
в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сумел у себя дома обыграть
«Мальме»
. Голы на счету
Анхеля Ди Марии
и
Эдисона Кавани
.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
ПСЖ (Франция) – Мальме (Швеция) – 2:0 (1:0)
Голы:
1:0 — Ди Мария, 4; 2:0 — Кавани, 61.
Источник:
Бомбардир.ру
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16.09.2015 00:09
Лига чемпионов
Лига чемпионов
ПСЖ
Мальме
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Комментарии (2)
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l.p
1442359707
Да и хуй с ним
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