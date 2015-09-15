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    В конце сезона Виллаш-Боаш вернется в Португалию

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем Лиги чемпионов против «Валенсии» вернулся к вопросу о своем будущем после завершения контракта, который истекает в конце текущего сезона.

    – Стало ли вам труднее работать после того, как вы объявили о том, что уйдете из «Зенита» летом будущего года?

    – Жизнь коротка и иногда некоторые семейные обстоятельства вносят коррективы в твою карьеру. Поэтому летом планирую вернуться в Португалию, – сказал Виллаш-Боаш. – Неделю назад заявил именно об этом. Лига чемпионов – очень значимый турнир для игроков.

    – И все же, какую цель вы ставите в Лиге чемпионов?

    – На сегодня все команды стоят на одной стартовой линии и имеют в своем активе по 0 очков. Группа у нас ровная. Как в и прошоом году. Наша цель – набрать как можно больше очков на выезде и, в том числе благодаря этому, выйти из группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2015 19:24
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    Комментарии (5)
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    порт
    1442334882
    Давай досвидос..
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    REDAT
    1442339820
    Виллаш-Боаш: «"Зенит" - ты кто такой? Давай до свидания! ... Давай, до свидания!
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    Serjoga
    1442342694
    А может и раньше!
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    ologreds
    1694997168
    numo442466
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