Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Снейдер: «Атлетико» среди фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов»

    Снейдер: «Атлетико» среди фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов»

    В преддверии домашнего матча против мадридского «Атлетико» полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер отметил высокий уровень испанской команды.

    «Атлетико» – очень сильный противник. За последние годы клуб постоянно становился сильнее. Симеоне – прекрасный тренер, я очень его уважаю. Думаю, игра будет очень тяжелой.

    Эта команда – одна из самых сильных в Лиге чемпионов и является претендентом на трофей.

    Однако мы играем дома, и атмосфера как всегда будет прекрасной, хотя «Атлетико» и остается фаворитом», – сказал голландец.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997170
    numo442430
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+