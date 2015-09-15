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    • Скрипченко станет главным тренером «Урала» на постоянной основе

    Скрипченко станет главным тренером «Урала» на постоянной основе

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды Вадим Скрипченко лишится своей приставки «и.о.».

    «Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой «и.о.», но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает», – заявил Иванов.

    Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко в БАТЭ, «Кубани» и «Урале». Самостоятельно возглавлял «Минск», с которым выиграл Кубок Белоруссии.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2015 11:19
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    Комментарии (2)
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    Alek7183
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    Поглядим что выйдет.
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