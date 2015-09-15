Капский: «Предлагал Гончаренко работу в БАТЭ, но он выбрал ЦСКА»

Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал переход Виктора Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА.

– Я сказал Виктору после того, как встретил его в Минске: «Иди не на деньги какие-то, а на то, чтобы получать от работы удовольствие». При этом предложил ему пост вице-президента БАТЭ. Но Виктор хочет тренировать и приглашение Леонида Викторовича для него было бесценно.

– Согласны, что дальнейшее развитие событий читается? Слуцкий сосредоточится на работе в сборной, а Гончаренко возглавит ЦСКА?

– Не знаю. Надо спрашивать у Слуцкого и Гончаренко. Их спрашивают, они пожимают плечами. И я тоже пожимаю плечами.

– Тайна ухода Гончаренко из «Урала» так тайной и останется? Он и президент «Урала» Григорий Иванов договорились эту тему не комментировать…

– Есть вещи, о которых можно говорить правду, а потом доказывать, что ты не верблюд. Поэтому как есть, так и есть.