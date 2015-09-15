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    • Капский: «Предлагал Гончаренко работу в БАТЭ, но он выбрал ЦСКА»

    Капский: «Предлагал Гончаренко работу в БАТЭ, но он выбрал ЦСКА»

    Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал переход Виктора Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА.

    – Я сказал Виктору после того, как встретил его в Минске: «Иди не на деньги какие-то, а на то, чтобы получать от работы удовольствие». При этом предложил ему пост вице-президента БАТЭ. Но Виктор хочет тренировать и приглашение Леонида Викторовича для него было бесценно.

    – Согласны, что дальнейшее развитие событий читается? Слуцкий сосредоточится на работе в сборной, а Гончаренко возглавит ЦСКА?

    – Не знаю. Надо спрашивать у Слуцкого и Гончаренко. Их спрашивают, они пожимают плечами. И я тоже пожимаю плечами.

    – Тайна ухода Гончаренко из «Урала» так тайной и останется? Он и президент «Урала» Григорий Иванов договорились эту тему не комментировать…

    – Есть вещи, о которых можно говорить правду, а потом доказывать, что ты не верблюд. Поэтому как есть, так и есть.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2015 11:08
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    Комментарии (4)
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    mondm
    1442315275
    Зачем ему чиновником работать когда он тренер
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    AlexKane
    1442321511
    Да зачем ему туда возвращаться..
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    ologreds
    1694997170
    numo442418
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