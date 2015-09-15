Видеотрансляция матча «Вольфсбург» – ЦСКА – на «Бомбардире»

Московский ЦСКА третий год подряд стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Две предыдущие попытки завершились для армейцев неудачно – команда Леонида Слуцкого становилась аутсайдером квартета. В этом сезоне жребий был более благосклонным к ЦСКА, поэтому шансы на выход в плей-офф вполне реальны.

Для любой команды очень важен удачный старт, но сегодня армейцам будет сложно – против них на поле «Фольксваген Арены» выйдут голодные «волки» Дитера Хеккинга, которые в первый и последний раз пробились в группу ЛЧ шесть лет назад.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – ЦСКА. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!