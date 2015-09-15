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    Буффон: «Манчестер Сити» – серьезная проверка для нас»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о «Манчестер Сити», с которым туринцы сыграют в первом туре группой стадии Лиги чемпионов.

    «Мы полны энтузиазма перед завтрашним матчем, потому что «Манчестер Сити» – потенциальный победитель турнира. Для нас очень хорошо – начать с такой серьезной проверки и понять, в каком состоянии мы сейчас пребываем», – считает Буффон.

    Вратарь уверен, что многие футболисты «Манчестер Сити» могли бы выступать в пяти лучших клубах Европы.

    «Семь или восемь атакующих футболистов «Манчестер Сити» могли бы играть в пятерке топ-клубов Европы. К счастью, завтра, вероятно, одновременно не сыграют более трех из них».

    Источник: УЕФА

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    15.09.2015 01:30
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