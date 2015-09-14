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    Примера. «Райо Вальекано» уступил «Депортиво»

    Завершился матч, закрывавший третий тур испанской Примеры.

    Счет на седьмой минуте открыл Боргес, а через 20 минут усилиями Адриана Эмбарбы «Райо» равновесие восстановил. Но продержалось оно недолго: через минуту Луис Альберто вновь вывел «Депортиво» вперед. Со счетом 1:2 команды ушли на перерыв.

    Во втором тайме Лукас Перес на 61-й минуте установил окончательный счет – 1:3. Эта победа стала для «Депортиво» первой в сезоне и подняла клуб на седьмое место. «Райо» остался с одним очком на предпоследней строчке таблицы.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур.

    Райо Вальекано(Мадрид) – Депортиво (Ла-Корунья) 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Боргес, 7; 1:1 – Эмбарба, 27; 1:2 – Альберто, 28; 1:3 – Перес, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 23:20
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