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    Блан: «Надеюсь, Ибрагимович не будет поддаваться «Мальме»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан поделился своми мыслями относительно предстоящего старта французского клуба в Лиге чемпионов. В первом туре парижане сыграют против «Мальме» – первого клуба нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Думаю, Златан будет рад сыграть со своей родной командой, ведь именно в «Мальме» он совершал свои первые шаги в профессиональном футболе. Надеюсь, он не будет поддаваться, поскольку нам нужна победа», – сказал Блан.

    По слова наставника, именно Лига чемпионов станет для «ПСЖ» приоритетным турниром в этом сезоне.

    «Мы не выпустили Ибрагимовича в игре с «Бордо», чтобы у него было больше времени на отдых и восстановление. В этом матче мы добыли всего очко, но наша главная цель — Лига чемпионов».

    Источник: Goal.com

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    14.09.2015 21:05
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