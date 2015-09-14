Председатель КДК: «Мат со стороны Денисова не отражен в протоколе»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нецензурная брань со стороны защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова в матче восьмого тура РФПЛ против казанского «Рубина» не отражена в протоколе инспектора.

«Записи в протоколе по поводу действий Денисова нет. Я об этом эпизоде не слышал. В том случае, если СМИ выложат подтверждение факта оскорблений игроком кого-то из участников матча, то КДК отреагирует. С другой стороны, если бы подобное имело бы место в отношении резервного арбитра, то запись бы наверняка появилась в протоколе», – сказал Григорьянц.

Напомним, что «Рубин» в субботу на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1. Денисов должен был уйти с поля на замену во втором тайме, однако когда он прибежал к бровке, арбитр матча распорядился сделать замену в следующей игровой паузе, на что игрок отреагировал нецензурной лексикой. Это было зафиксировано в телетрансляции игры.