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    • Председатель КДК: «Мат со стороны Денисова не отражен в протоколе»

    Председатель КДК: «Мат со стороны Денисова не отражен в протоколе»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нецензурная брань со стороны защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова в матче восьмого тура РФПЛ против казанского «Рубина» не отражена в протоколе инспектора.

    «Записи в протоколе по поводу действий Денисова нет. Я об этом эпизоде не слышал. В том случае, если СМИ выложат подтверждение факта оскорблений игроком кого-то из участников матча, то КДК отреагирует. С другой стороны, если бы подобное имело бы место в отношении резервного арбитра, то запись бы наверняка появилась в протоколе», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что «Рубин» в субботу на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1. Денисов должен был уйти с поля на замену во втором тайме, однако когда он прибежал к бровке, арбитр матча распорядился сделать замену в следующей игровой паузе, на что игрок отреагировал нецензурной лексикой. Это было зафиксировано в телетрансляции игры.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2015 15:27
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
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    цирк бардак в каждом туре какая нибудь херня что за футбольные правила и законы у нас сколько можно это терпеть господин Мутко?
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