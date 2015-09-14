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    «Рубин» примет «Ливерпуль» на «Казань-Арене»

    Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки стадиона «Казань-Арена» к проведению матча группового этапа лиги Европы между «Рубином« и «Ливерпулем«. По ее итогам было дано указание представителям подрядной организации мобилизовать все силы и завершить подготовку стадиона в срок.

    «Болельщикам уже объявили, что мы хотим 5 ноября принять «Ливерпуль» и порадовать их новой игрой на восстановленном газоне. Отступать некуда.

    «Ливерпуль» – это легенда мирового футбола. Поэтому надо, чтобы как можно больше болельщиков – как из Татарстана, так и из-за его пределов – получило возможность увидеть этот матч на одном из лучших стадионов страны. К тому же, одно дело, когда за «Рубин» болеют 20 тысяч зрителей, другое дело – 40 тысяч. Поэтому давайте поработаем так, чтобы подарить казанскому «Рубину» болельщиков, а самим болельщикам – хороший футбол», – приводит слова мэра официальный портал органов местного самоуправления Казани.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 12:02
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    Комментарии (7)
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    mazar7777
    1442222528
    Отлично
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    Rom81
    1442230852
    А что, был вариант на Олд Траффорде сыграть?
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    астраханец
    1442236227
    Этот один из лучших стадионов работает через раз...
    Ответить
    Тони Монтана
    1442252011
    удачи рубину
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    REDAT
    1442295346
    Удачи "Рубину" против "Ливерпуля" ! Это легенда как The Beatles, но это уже прошлое!Верим, что "Рубин" будет достойный соперник.
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    ologreds
    1694997177
    numo442318
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