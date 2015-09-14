«Рубин» примет «Ливерпуль» на «Казань-Арене»

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки стадиона «Казань-Арена» к проведению матча группового этапа лиги Европы между «Рубином« и «Ливерпулем«. По ее итогам было дано указание представителям подрядной организации мобилизовать все силы и завершить подготовку стадиона в срок.

«Болельщикам уже объявили, что мы хотим 5 ноября принять «Ливерпуль» и порадовать их новой игрой на восстановленном газоне. Отступать некуда.

«Ливерпуль» – это легенда мирового футбола. Поэтому надо, чтобы как можно больше болельщиков – как из Татарстана, так и из-за его пределов – получило возможность увидеть этот матч на одном из лучших стадионов страны. К тому же, одно дело, когда за «Рубин» болеют 20 тысяч зрителей, другое дело – 40 тысяч. Поэтому давайте поработаем так, чтобы подарить казанскому «Рубину» болельщиков, а самим болельщикам – хороший футбол», – приводит слова мэра официальный портал органов местного самоуправления Казани.