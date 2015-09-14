«Краснодар» пока не поддержал акцию «Играем за мигрантов»

Генеральный директор «Краснодара« Владимир Хашиг прокомментировал возможность клуба отказаться от участия в акции УЕФА в поддержку беженцев в Европе.

«Наш первый домашний матч против «Габалы« будет только 1 октября. У нас еще есть время, чтобы принять решение по этому вопросу», – приводит слова Хашига Sportbox.

Данная акция будет проводиться по инициативе «Порту«. Клуб обратился к президенту УЕФА Мишелю Платини с такой инициативой: клубы, принимающие участие в еврокубках, должны пожертвовать один евро с каждого проданного билета первой домашней игры в пользу беженцев.

В УЕФА поддержали это, назвав акцию «Играем за мигрантов». Известно, что эту идею уже поддержали лондонский «Арсенал« и «Боруссия« из Менхенгладбаха.