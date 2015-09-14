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    «Краснодар» пока не поддержал акцию «Играем за мигрантов»

    Генеральный директор «Краснодара« Владимир Хашиг прокомментировал возможность клуба отказаться от участия в акции УЕФА в поддержку беженцев в Европе.

    «Наш первый домашний матч против «Габалы« будет только 1 октября. У нас еще есть время, чтобы принять решение по этому вопросу», – приводит слова Хашига Sportbox.

    Данная акция будет проводиться по инициативе «Порту«. Клуб обратился к президенту УЕФА Мишелю Платини с такой инициативой: клубы, принимающие участие в еврокубках, должны пожертвовать один евро с каждого проданного билета первой домашней игры в пользу беженцев.

    В УЕФА поддержали это, назвав акцию «Играем за мигрантов». Известно, что эту идею уже поддержали лондонский «Арсенал« и «Боруссия« из Менхенгладбаха.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2015 11:15
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    Комментарии (5)
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    Asbjorn
    1442223756
    И правильно сделал, что не поддержал
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    sochi-2013
    1442226589
    Надо выдвинуть встречное предложение: Играем за детей Донбасса!
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    REDAT
    1442236536
    Пошли они все, пусть им Америкосы и Европа помогают.У нас Донбасс и.т.д!!!
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    ologreds
    1694997178
    numo442313
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