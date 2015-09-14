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    Дьяков: «Ростов» не играет в закулисные игры»

    Бывший защитник «Ростова« Виталий Дьяков вспомнил о победе донского коллектива в Кубке России.

    «Честно говоря, крупнейшая пьянка у меня была не после финала кубка России. Через два дня мы играли с «Локомотивом«, который боролся за чемпионство. У нас вроде бы седьмое место, мы только что выиграли Кубок – по сути, зачем нам этот «Локомотив»? Но пошел такой сигнал: нечестный матч, «Локомотив» выиграет, «Ростов» сдаст игру.

    Нас сразу попросили серьезно готовиться, отложить мероприятия. Почти без тренировок, с парой изменений в составе мы вышли и обыграли «Локомотив» 2:0. Доказали, что «Ростов» не играет в закулисные игры. А вот потом уже мы отметили заодно и победу в Кубке. Всей командой собрались и веселились до конца.

    Финал кубка России – самое яркое воспоминание в карьере. Кто бы что ни говорил, это трофей. Вот, мол, «Ростову» повезло с сеткой, «Краснодар» не такой сильный противник. Все команды премьер-лиги начинали с одной стадии, никто не мешал «Спартаку» обыгрывать «Тосно», «Локомотиву» – «Ротор».

    Да, мы играли не с самыми сильными командами, но те выбили сильных. Медаль теперь висит дома у родителей в Краснодаре вместе с кубками из детства», – приводит слова Дьякова еженедельник «Футбол».

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    14.09.2015 10:27
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    Комментарии (2)
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    vgarakh
    1442215864
    Виталик возвращайся в Ростов!!!
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    ologreds
    1694997177
    numo442310
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