Бегович: «Будем прибавлять от матча к матчу»

Голкипер «Челси« Асмир Бегович даже в поражении от «Эвертона« (1:3) в 5-м туре английской Премьер-лиги увидел свои плюсы.

«У команды есть характер. Никто не собирается опускать голову. В футболе может произойти что угодно. Я уверен, что мы после таких ситуаций станем только сильнее, будем прибавлять от матча к матчу.

Сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшей игре. «Арсенал« – очень серьезный соперник. Но перед этим нам предстоит сыграть с «Маккаби« в рамках Лиги чемпионов. И эта встреча простой для нас не будет», – заявил Бегович.

После этого поражения «Челси» расположился на 17-м месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками.