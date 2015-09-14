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    Бегович: «Будем прибавлять от матча к матчу»

    Голкипер «Челси« Асмир Бегович даже в поражении от «Эвертона« (1:3) в 5-м туре английской Премьер-лиги увидел свои плюсы.

    «У команды есть характер. Никто не собирается опускать голову. В футболе может произойти что угодно. Я уверен, что мы после таких ситуаций станем только сильнее, будем прибавлять от матча к матчу.

    Сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшей игре. «Арсенал« – очень серьезный соперник. Но перед этим нам предстоит сыграть с «Маккаби« в рамках Лиги чемпионов. И эта встреча простой для нас не будет», – заявил Бегович.

    После этого поражения «Челси» расположился на 17-м месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2015 09:45
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