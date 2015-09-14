Кирьяков: «Динамо» будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне»

Бывший форвард «Динамо« Сергей Кирьяков оценил шансы столичного клуба на удачный сезон после матча 8-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара« (0:4).

«Если честно, игру я не смотрел и слава Богу. После такого результата и сказать нечего. Подобное можно объяснить тем что нынешний состав «Динамо» первое время выступал за счет огромного желания. Все молодые, все хотят себя проявить, и какое-то время это давало результат.

Сейчас, когда начались обычные будни – естественно возникли определенные проблемы, с которыми с столкнулся главный тренер. Думаю, что будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне.

Наверняка Андрей Кобелев настраивал ребят на тяжелую борьбу в каждом матче, но если суммировать все факторы – текущий состав у «Динамо» не настолько хорош как у других команд», – считает Кирьяков.