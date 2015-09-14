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    • Кирьяков: «Динамо» будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне»

    Кирьяков: «Динамо» будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне»

    Бывший форвард «Динамо« Сергей Кирьяков оценил шансы столичного клуба на удачный сезон после матча 8-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара« (0:4).

    «Если честно, игру я не смотрел и слава Богу. После такого результата и сказать нечего. Подобное можно объяснить тем что нынешний состав «Динамо» первое время выступал за счет огромного желания. Все молодые, все хотят себя проявить, и какое-то время это давало результат.

    Сейчас, когда начались обычные будни – естественно возникли определенные проблемы, с которыми с столкнулся главный тренер. Думаю, что будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне.

    Наверняка Андрей Кобелев настраивал ребят на тяжелую борьбу в каждом матче, но если суммировать все факторы – текущий состав у «Динамо» не настолько хорош как у других команд», – считает Кирьяков.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.09.2015 09:26
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    Комментарии (2)
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    sochi-2013
    1442226951
    Первая пятерка определилась. Теперь там возможны перестановки только этих команд. Динамо надо за кубок бороться. Симпатичная команда.
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    ologreds
    1694997178
    numo442306
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