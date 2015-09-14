Рахимов: «Анжи» нужна психологическая уверенность»

Главный тренер «Терека« Рашид Рахимов призвал болельщиков «Анжи« поддержать свою команду в сложный период.

«У «Анжи» – хорошая команда, хорошая линия атаки. Бывает, и крупнее дома проигрывают команды. Вы посмотрите сильнейшие зарубежные чемпионаты. Бывают плохие периоды.

Возьмите нашу команду. Семь туров мы не выигрывали. Хотя у нас немножко другая ситуация – мы всего раз проиграли. Но очень важно, что болельщики нас все равно поддерживают, что руководство нас поддерживает. И очень важно внутри команды не потерять психологическую уверенность. Нужно дать ей эту уверенность.

Не бывает всегда все черное. Придет белая полоса. Я, надеюсь, что и у «Анжи» она скоро наступит», – приводит слова специалиста пресс-служба махачкалинского клуба.

Напомним, что матч 8-го тура российской Премьер-лиги в Махачкале завершился победой «Терека» со счетом 2:0.