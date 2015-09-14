Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Рахимов: «Анжи» нужна психологическая уверенность»

    Главный тренер «Терека« Рашид Рахимов призвал болельщиков «Анжи« поддержать свою команду в сложный период.

    «У «Анжи» – хорошая команда, хорошая линия атаки. Бывает, и крупнее дома проигрывают команды. Вы посмотрите сильнейшие зарубежные чемпионаты. Бывают плохие периоды.

    Возьмите нашу команду. Семь туров мы не выигрывали. Хотя у нас немножко другая ситуация – мы всего раз проиграли. Но очень важно, что болельщики нас все равно поддерживают, что руководство нас поддерживает. И очень важно внутри команды не потерять психологическую уверенность. Нужно дать ей эту уверенность.

    Не бывает всегда все черное. Придет белая полоса. Я, надеюсь, что и у «Анжи» она скоро наступит», – приводит слова специалиста пресс-служба махачкалинского клуба.

    Напомним, что матч 8-го тура российской Премьер-лиги в Махачкале завершился победой «Терека» со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 07:21
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997178
    numo442296
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+